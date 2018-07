Uelzen

Das teilte die Metronom-Eisenbahngesellschaft am Dienstag mit. Betroffen sind die Linien RE 3 und RB 31. Viele Fahrten enden beziehungsweise starten zudem am Bahnhof Hamburg-Harburg und nicht wie sonst am Hauptbahnhof. Von dort muss unter anderem auf die S-Bahn umgestiegen werden. Auch entfällt nachts vom 9. bis zum 12. Juli zwischen 23.30 und 4.30 Uhr der Halt in Maschen, es soll dann aber Ersatzverkehr ab Meckelfeld geben. Die anderen Einschränkungen enden am 6. August.

dpa