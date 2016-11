Bahn

Bahnhof verpasst: Notbremse gezogen

Ein vergesslicher Bahnreisender hat im Emsland gleich zwei Mal für Verspätungen im Zugverkehr gesorgt. Wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte, zog der 37-Jährige bereits am Mittwochnachmittag in der Westfalenbahn von Münster nach Emden die Notbremse - kurz nachdem der Zug den Bahnhof Salzbergen verlassen hatte.