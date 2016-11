Verkehr

Ein vergesslicher Bahnreisender hat im Emsland gleich zwei Mal für Verspätungen im Zugverkehr gesorgt.

Salzbergen. Wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte, zog der 37-Jährige bereits am Mittwochnachmittag in der Westfalenbahn von Münster nach Emden die Notbremse - kurz nachdem der Zug den Bahnhof Salzbergen verlassen hatte. Er hatte es verpasst, dort auszusteigen.

Der Schaffner hinderte ihn daran, den Zug zu verlassen und auf freier Strecke auszusteigen. Das durfte er erst im nächsten Bahnhof des Örtchens Leschede. Dort kletterte der Mann über die geschlossenen Schranken, um noch den Gegenzug zurück nach Salzbergen zu bekommen.

Der Lokführer der herannahenden Bahn musste eine Schnellbremsung hinlegen, um einen Unfall zu vermeiden.

Der 37-Jährige muss sich nun wegen des Missbrauchs der Notbremse und des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr verantworten. Insgesamt gingen 17 Minuten Verspätung auf das Konto des Mannes, teilte die Polizei mit. dpa