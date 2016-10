1 und 2 Euro-Cent-Münzen sind in einer Geldbörse zu sehen. © P. Pleul/Archiv

Verkehr

Bahnfahren in Niedersachsen und Bremen wird etwas teurer

Fahrten mit dem Regionalzug in Niedersachsen werden vom kommenden Jahr an geringfügig teurer. Der für die meisten Verbindungen gültige Niedersachsentarif wird zum 1. Januar 2017 um durchschnittlich 0,54 Prozent erhöht, teilte der Tarifverbund am Mittwoch mit.