Ein Alkoholverbotsschild in einer S-Bahn. © Angelika Warmuth/Archiv

Verkehr

Bahn will auf vielen Regional-Strecken Alkohol verbieten

Die Deutsche Bahn will vom kommenden Jahr an auf vielen Nahverkehrsstrecken in Norddeutschland das Trinken von Alkohol verbieten. "Die Vorbereitungen laufen", sagte Bahnsprecher Egbert Meyer-Lovis der "Neuen Presse" (Freitag).