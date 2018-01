Bahn will Grünschnitt zum Schutz vor Stürmen verbessern

Ein Metronom-Zug fährt von Hannover kommend in Richtung Osten. © Anne-Sophie Galli/Archiv

Verkehr

Die Deutsche Bahn will das Zurückschneiden von Sträuchern und Bäumen entlang der Strecken im Norden angesichts der Verkehrsbehinderungen nach Stürmen verbessern.

Uelzen. Das sicherte die Bahn am Dienstag bei einem "Runden Tisch Grünschnitt" in Uelzen zu, an dem verschiedene Bahnunternehmen, der Naturschutzbund und auch der Fahrgastverband Pro Bahn teilnahmen.

"Die DB analysiert die Auswirkungen der vergangenen Stürme detailliert - auch mit Blick auf das Vegetationsmanagement", erklärte ein Bahnsprecher. Im Unternehmen würden gerade verschiedene Möglichkeiten und Konzepte erarbeitet und diskutiert sowie mit den Beteiligten besprochen. "Sicher ist, dass wir uns auch unter dem Eindruck der letzten Stürme weiter intensiv um dieses Thema kümmern und zeitnah Ergebnisse präsentieren."

Das regionale Bahnunternehmen Metronom hatte nach Sturmtief "Xavier" im Oktober umfangreiche Maßnahmen zur Sicherung des Bahnverkehrs verlangt. Auch im Landtag hatten Politiker moniert, tagelange Ausfälle im Bahnverkehr könnten nicht schulterzuckend hingenommen werden. Vor dem Treffen in Uelzen forderte der Pro Bahn-Landesvorsitzende Björn Gryschka auch eine bessere Information der Fahrgäste im Fall von Störungen durch Unwetter.

dpa