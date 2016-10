Blick auf die zerstörte Friesenbrücke. Foto Lars Klemmer/ Archiv © Lars Klemmer

Schifffahrt

Bahn will Friesenbrücke bei Weener wieder aufbauen

Die Deutsche Bahn will die im vergangenen Dezember zerstörte Eisenbahnklappbrücke über die Ems beim ostfriesischen Weener wieder aufbauen. Die Kosten werden auf rund 30 Millionen Euro geschätzt, teilte das Unternehmen am Montag nach einem Spitzentreffen in Berlin mit.