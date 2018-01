Der Flughafen Hannover. © Peter Steffen/Archiv

Wetter

Bahn- und Flugverkehr wird zum Teil wieder aufgenommen

Der Bahnverkehr im Norden läuft nach Sturm "Friederike" langsam wieder an. Einzelne Züge seien zwischen Bremen und Norddeich Mole gestartet, teilte die Deutsche Bahn über den Kurznachrichtendienst Twitter am frühen Donnerstagabend an.