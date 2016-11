Bahn

Bahn stoppt Zug wegen verdächtigter Person

Hinweise einer Bahnreisenden auf eine verdächtige Person haben die Bahn veranlasst, einen Regionalzug in Delmenhorst zu stoppen. Die Fahrgäste seien am Bahnhof aus dem Zug gebracht und aud andere Züge verteilt worden, sagte eine Sprecherin der Bahn am Dienstag.