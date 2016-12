Verkehr

Bahn setzt mehr Züge am Abend ein

Mehr Züge vor allem am Abend und an den Wochenenden bietet die Bahn in Niedersachsen und Bremen ab dem Fahrplanwechsel am kommenden Sonntag (11. Dezember) an. Im Regionalverkehr gibt es zusätzliche Züge unter anderem zwischen Osnabrück, Oldenburg und Wilhelmshaven, Hannover und Bremen sowie Hannover und Osnabrück, teilte die Landesnahverkehrsgesellschaft mit.