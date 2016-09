Die Bahn putzt: Graffiti und Kaugummireste sind nicht leicht zu entfernen, für die Putzaktionen will die Bahn jetzt einen Millionenbetrag investieren.© Nicolas Armer

Verkehr

Bahn putzt sich raus - auch in Hannover

Mit Millionenaufwand reinigt und verschönert die Deutsche Bahn 27 Stationen im Norden. Mit Hochdruck- und Dampfreinigern rücken die Putztrupps in Hannover-Messe/Laatzen, Braunschweig, Bremen, Celle, Emden, Hildesheim, Langenhagen-Mitte, Leer, Lehrte, Nienburg, Oldenburg, Osnabrück, Stade, Verden und Wunstorf an, wie die Bahn am Dienstag mitteilte.