Unwetter

„Bahn hätte fahren können“

Wegen des Sturms "Friederike" stand der Bahnverkehr der Deutschen Bahn am Donnerstag vollständig still, tausende Pendler strandeten an den Bahnhöfen und kamen nicht weiter - das ruft nun die Kritiker auf den Plan, denn: Regionalbahnen wie der Metronom fuhren trotz des Unwetters.