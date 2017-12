Ein mit WLAN nachgerüsteter Wagen der Deutschen Bahn.© Maurizio Gambarini/Archiv

Internet

Bahn bietet kostenloses WLAN in vielen Regionalzügen

Kostenloses WLAN bietet die Deutsche Bahn ab dem Fahrplanwechsel am kommenden Wochenende in vielen ihrer Regionalzüge in Niedersachsen und Bremen an.