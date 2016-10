Unfälle

Ein Mann hat mit seinem Bagger eine unfreiwillige Rutschpartie auf einer Talsperre hingelegt. Bei Arbeiten auf dem Staumauer der Odertalsperre nahe Bad Lauterberg im Harz verlor der 56-Jährige die Kontrolle über das Fahrzeug.

Bad Lauterberg. Der Bagger rutschte rückwärts durch den steil abwärts führenden betonierten Überlauf der Talsperre, die sogenannte Schussrinne, 130 Meter weit in die Tiefe und prallte dort gegen einen Lastwagen.

Der Mann, der bei dem Unfall 30 Meter Höhendifferenz bewältigte, habe "riesiges Glück" gehabt und sei mit einer Platzwunde am Kopf davongekommen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. "Hätte der Lkw nicht am Ende der Rinne gestanden, hätte sich der Bagger vermutlich überschlagen." Nach den bisherigen Ermittlungen seien ein Fremdverschulden oder ein technischer Fehler am Bagger als Unfallursache auszuschließen, sagte der Sprecher. Die Polizei habe den Vorfall, der sich am Dienstag ereignete, deshalb inzwischen zu den Akten gelegt.

dpa