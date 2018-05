Aus Versehen hat ein Bagger weite Teile der Gemeinde Molbergen im Kreis Cloppenburg vom Internet abgehängt. Wie die "Münsterländische Tageszeitung" am Mittwoch berichtete, trennte der Bagger am Montag bei Abräumarbeiten nach einem Hausabbruch in der Ortsmitte ein wichtiges Datenkabel der Telekom.