Bafin droht Steinhoff mit Strafe von über einer Million Euro

Ein Mann geht an Bafin-Logo vorbei. © Arne Dedert/Archiv

Handel

Die deutsche Finanzaufsicht Bafin droht der kriselnden Poco-Mutter Steinhoff mit einem Zwangsgeld in Millionenhöhe. Das Unternehmen müsse die Finanzberichterstattungspflichten nach dem Wertpapierhandelsgesetz erfüllen, teilte die Bafin am Donnerstag mit.

Frankfurt/Main. Ansonsten drohten Zwangszahlungen in Höhe von 1,15 Millionen Euro.

Steinhoff steckt seit Anfang Dezember in einer schweren Krise, nachdem wegen Bilanzunregelmäßigkeiten ermittelt wird und Chef Markus Jooste gehen musste. Der Abschluss für das Geschäftsjahr 2016 muss neu erstellt werden, der für die zwölf Monate bis Ende September 2017 wurde gar nicht erst veröffentlicht. In Deutschland ist der Konzern vor allem durch seine Beteiligung an der Billig-Möbelhauskette Poco bekannt.

dpa