Gesundheit

Bädertag wirbt für moderne Kurangebote

Kurorte und Heilbäder müssen angesichts einer seit mehr als zwei Jahrzehnten andauernden Krise neue Angebote machen. Der 3. Niedersächsische Bädertag will sich am Mittwoch (11.00 Uhr) in Bad Bevensen unter dem Motto "Vom Kurort zum Ort der Kur" mit Zukunftskonzepten beschäftigen.