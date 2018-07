Ein Badegast hat in einem See bei Bremerhaven eine scharfe Splitterhandgranate aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Der 29 Jahre alte Mann stand am Mittwochnachmittag knietief in der Wulsdorfer Baggerkuhle im klaren Wasser, als er einen stark verrosteten Gegenstand auf dem Grund sah, wie die Polizei am Donnerstag in einer Pressemitteilung mit dem Titel "Bombenstimmung am See" mitteilte.