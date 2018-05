Der Initiator des Vereins "Bad Nenndorf ist bunt", Jürgen Uebel, erhält für sein Engagement gegen Rechtsextremismus den Verdienstorden der Bundesrepublik. Wie das Bundespräsidialamt in Berlin am Mittwoch mitteilte, habe Apotheker Uebel sich in herausragender Weise um die Demokratie verdient gemacht.