Offenbach

Platz zwei teilten sich demnach Lingen in Niedersachsen und der Kölner Stadtteil Stammheim mit 34,7 Grad. 34,3 Grad wurden im hessischen Dillenburg, Frankfurt am Main und in Gießen gemessen. Damit war es in Hessen besonders warm.

Abkühlung versprach ein Besuch auf Deutschlands höchstem Berg, der Zugspitze. Dort zeigte das Thermometer laut DWD 9 Grad an. Am Leuchtturm Alte Weser bei Bremerhaven wurden am Donnerstag angenehme 23,1 Grad gemessen. Die Nacht zum Freitag bringe allgemein kaum Abkühlung, sagte ein Meteorologe. In den Ballungszentren lägen die Temperaturen bei mehr als 20 Grad, auf dem Land darunter.

Am Dienstag hatte Deutschland den bislang heißesten Tag dieses Sommers erlebt. In Bernburg in Sachsen-Anhalt kletterten die Temperaturen auf 39,5 Grad, in Regensburg waren es da noch 38,2 Grad.

dpa