Offenbach

Der zweitwärmste Ort war demnach Barsinghausen in Niedersachsen mit 36,9 Grad. Auch im rheinland-pfälzischen Andernach wurde es mit 36,5 Grad am Mittwoch richtig heiß. Bad Nauheim war bereits am Montag Spitzenreiter der wärmsten Städte gewesen - mit 32,7 Grad.

Die Nacht verspreche zwar Abkühlung, in größeren Städten würden die Temperaturen aber wohl nicht unter 20 Grad sinken, sagte der DWD-Sprecher. Donnerstag und Ende der Woche soll es ebenfalls heiß werden. "Am Freitag könnte es auch nochmal über 35 Grad geben."

Der Hitzerekord in Deutschland liegt bei 40,3 Grad. Dieser Wert wurde im mainfränkischen Kitzingen im Jahr 2015 gleich zweimal gemessen - im Juli sowie im August. Damals wurde der im "Jahrhundertsommer" 2003 gemessene Rekordwert von 40,2 Grad in Karlsruhe sowie in Freiburg geknackt.

dpa