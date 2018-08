Bad Harzburg

In Niedersachsen musste die Feuerwehr am Dienstag zu brennenden Feldern ausrücken. In Bad Harzburg bei Goslar brach bei Mäharbeiten ein Acker-Brand aus. Dort standen 25 Hektar nahe der B6 in Flammen, wie die Feuerwehr mitteilte. Wind begünstigte die Ausbreitung des Feuers. Nach rund einer Stunde brachten die Feuerwehrleute die Flammen unter Kontrolle. 25 Hektar entsprechen 34 Fußballfeldern. Der Brand entstand laut einem Bericht der „Goslarschen Zeitung“ bei Mäharbeiten, auf dem Feld sei Weizen gewachsen. Ein Feuerwehrmann sei wegen Kreislaufproblemen vom Rettungsdienst versorgt werden.

Trockenheit und Hitze führten auch in der Grafschaft Bentheim zu einem Flächenbrand. Bei Mäharbeiten an einem Getreidefeld bei Wietmarschen breitete sich am Nachmittag ein Feuer auf einer drei bis fünf Hektar großen Fläche aus. Das Getreide sei dabei weitgehend verbrannt, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Wehrleute hätten jedoch die Flammen in der Nähe einer Windkraftanlage rechtzeitig stoppen können.

Wegen der anhaltenden Dürre herrscht in vielen Teilen Deutschlands weiter Waldbrandgefahr.

Seit Monaten hat es in Deutschland nicht mehr richtig geregnet. Die Landwirtschaft beklagt Milliardeneinbußen, Experten sehen Gefahren für Kraftwerke, Wälder und Häuser. Ein Ende der Dürre ist nicht absehbar.

Von dpa/RND