Christian Borgward will den Autohersteller seines Großvaters wiederbeleben. © B. Roessler/Archiv

Auto

"Back to the roots": Borgward baut E-Auto-Werk in Bremen

55 Jahre nach der Insolvenz will der Autobauer Borgward an seinem Heimatort Bremen wieder Autos bauen. Das kündigte das Unternehmen, dessen Hauptaktionär der chinesische Lkw-Hersteller Foton ist, am Mittwoch in Bremen an.