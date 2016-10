Das Logo des sozialen Netzwerks Facebook ist zu sehen. © Stephan Jansen/Archiv

Kriminalität

Baby in Koffer: Anwalt postet Berichterstattung

Im Fall um den Fund eines lebenden Babys und eines toten Säuglings in einem Koffer in Hannover chattet der Anwalt der mutmaßlichen Mutter auf Facebook. In seinem Account postete er unter anderem die Berichterstattung örtlicher Medien.