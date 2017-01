Kunst

Die Klosterkammer Hannover muss nach einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs ihre Sammlung mit Werken des umstrittenen Künstlers Erich Klahn (1901-1978) behalten.

Hannover. Auf Basis dreier Gutachten, die Klahns Nähe zum Nationalsozialismus belegen, hatte sie ihre Trägerschaft der Klahn-Stiftung gekündigt. Gegen diese Kündigung wehrten sich die Erben - und bekamen Recht. Mit der BGH-Entscheidung wurde das Urteil des Oberlandesgerichts Celle vom 3. März 2016 rechtskräftig, wie die Klosterkammer am Mittwoch in Hannover mitteilte.

Der in Celle gestorbene Klahn ließ sich den Gutachten zufolge von der NS-Kulturpolitik instrumentalisieren. Unter anderem vermischte er bis 1945 in seinen Arbeiten religiöse und politische Motive. So finden sich auf dem sogenannten Karfreitags-Altar im Kloster Mariensee bei Hannover ein gerundetes Hakenkreuz und Runen. Während des Rechtsstreits mit den Erben war dieser Altar nicht zu besichtigen.

"Wir sind gehalten, die Werke in den üblichen Öffnungszeiten wieder zugänglich zu machen", sagte Kammerdirektor Andreas Hesse am Mittwoch. Derzeit seien die Klöster geschlossen, Mariensee öffne wieder Mitte April. Klahn-Altäre stehen unter anderem auch in Kirchen in Nordenham (Landkreis Wesermarsch), Bad Eilsen (Landkreis Schaumburg) sowie im Kloster Amelungsborn (Landkreis Holzminden).

dpa