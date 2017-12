Unfälle

Autos kollidieren frontal: Zwei Verletzte

Bei einem Frontalzusammenstoß sind in Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) zwei Menschen verletzt worden. Eine 28 Jahre alte Autofahrerin übersah am Dienstagabend beim Abbiegen den Wagen eines 48 Jahre alten Autofahrers, wie ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen sagte.