Feuerwehrleute löschen in Weener ein brennendes Auto. © Feuerwehr Leer/Archiv

Kriminalität

Autos angezündet: Polizei sucht Feuerteufel in Ostfriesland

Nach sieben Autobränden in gut zwei Monaten geht die Polizei in Ostfriesland von einem Serien-Brandstifter aus. Seit Ende Juli sind in der Stadt Weener sieben Fahrzeuge unterschiedlicher Marken und Größen ausgebrannt.