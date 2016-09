Auszeichnungen

Der Schriftsteller Heinz Strunk erhält in diesem Jahr den Wilhelm-Raabe-Literaturpreis. Er wird für seinen Roman "Der goldene Handschuh" ausgezeichnet, teilte die Stadt Braunschweig am Mittwoch mit.

Braunschweig. Mit dem Roman über die gleichnamige Reeperbahn-Absturzkneipe betrat der 54-Jährige, der bislang eher Komödiantisches ("Fleisch ist mein Gemüse") verfasst hat, 2016 neues Terrain. Strunk dringe ohne Sozialvoyeurismus in Dimensionen vor, an denen sich schon lange kein deutscher Autor mehr versucht habe, begründete die Jury ihre Entscheidung. "Er nutzt die gut recherchierte Geschichte des Hamburger Frauenmörders Fritz Honka für eine intime Begegnung mit den sozial Ausgeschlossenen der deutschen Nachkriegsgesellschaft."

Der mit 30 000 Euro dotierte Wilhelm-Raabe-Literaturpreis zählt zu den angesehensten literarischen Auszeichnungen in Deutschland. Gestiftet wird er von der Stadt Braunschweig und dem Deutschlandfunk. Strunk soll die Auszeichnung am 6. November in Braunschweig übergeben bekommen. Im vergangenen Jahr ging der Preis an den österreichischen Schriftsteller Clemens J. Setz.

