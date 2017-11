Neuwagen von Mercedes-Benz stehen in Bremerhaven. © Ingo Wagner/Archiv

Schifffahrt

Automobilumschlag in Bremerhaven steigt wieder

Der Automobilumschlag im Hafen von Bremerhaven zieht nach zwei schwächeren Jahren wieder an. In den ersten neun Monaten 2017 gingen 1,7 Millionen Fahrzeuge über die Kaikanten, wie das Bremer Wirtschaftsressort am Montag mitteilte.