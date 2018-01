Ein Warndreieck mit dem Schriftzug «Unfall». © Patrick Seeger/Archiv

Unfälle

Autokran rutscht im Emsland in den Straßengraben

Ein Autokran ist bei Lorup (Landkreis Emsland) von der Fahrbahn abgekommen und in einen Straßengraben gerutscht. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Fahrer des 60 Tonnen schweren Autokrans am frühen Dienstagmorgen wegen eines entgegenkommenden Lastwagens näher an den rechten Fahrbahnrand fahren.