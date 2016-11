Die Vorstände Dieter Zetsche (l-r), Harald Krüger und Matthias Müller. © Andreas Gebert/dpa

Auto

Autoindustrie wirbt für digitale Zeitenwende

Die Vorstandschefs von Volkswagen, Daimler und BMW haben mehr Mut und Tempo beim Aufbruch in die digitale Welt gefordert. Die deutsche Autoindustrie habe "dramatischen Veränderungsbedarf", sagte Daimler-Chef Dieter Zetsche am Mittwoch beim "Handelsblatt"-Autogipfel in München.