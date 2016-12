Der in Schieflage ankernde Autotransporter «Glovis Corona». © Bundespolizei/Archiv

Notfälle

Autofrachter soll Samstag Bremerhaven erreichen

Der mit Schlagseite in der Außenweser ankernde Autotransporter "Glovis Corona" soll am Samstag Bremerhaven anlaufen. Das sagte ein Sprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes der Seestadt am Freitag.