Notfälle

Autofrachter liegt noch immer vor Anker in der Außenweser

Der in Schieflage ankernde Autotransporter "Glovis Corona" liegt weiterhin in Nähe von Wangerooge fest. Auf dem 199 Meter langen Schiff war im Sturm nach Weihnachten die Ladung verrutscht, daraufhin hatte der Kapitän auf der Fahrt von Hamburg nach Göteborg (Schweden) beigedreht und das Schiff in der Weser vor Anker gelegt.