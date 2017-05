Fahrzeuge stauen sich auf der Bundesautobahn A2 bei Hannover. © Holger Hollemann

Verkehr

Autofahrern drohen Staus am langen Wochenende

Autofahrer im Norden müssen sich am Himmelfahrtstag und am Wochenende danach auf zahlreiche Staus gefasst machen. Neben Ausflüglern seien auch Kurzurlauber unterwegs, da am Freitag in etlichen Bundesländern schulfrei ist, teilte der ADAC mit.