Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht. © Silas Stein/Archiv

Unfälle

Autofahrerin weicht Traktor aus und landet im Fluss

Eine Autofahrerin ist in Ganderkesee mit ihrem Wagen in die Delme gefahren, als sie einem Traktor ausweichen wollte. Die 19-Jährige geriet am Mittwoch nach Angaben der Polizei auf einen Grünstreifen und verlor die Kontrolle über ihren Wagen.