Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Nienburg haben fünf Angehörige einer Familie schwere Verletzungen erlitten. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war eine 67-jährige Autofahrerin am Sonntagnachmittag auf der Bundesstraße 214 in der Nähe von Wendenborstel mit ihrem Pkw plötzlich und unerwartet von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt.