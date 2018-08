Lüneburg

Ihr 49 Jahre alter Beifahrer wurde nach Angaben der Polizei schwer verletzt. Er wurde bei dem Unfall am Dienstag in dem Auto eingeklemmt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik. Warum die Fahrerin in den Gegenverkehr geriet, war zunächst unklar. Der Fahrer des Sattelzuges erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei sperrte die Bundesstraße 4 zwischenzeitlich komplett.

dpa