Unfälle

Autofahrerin kracht durch Schaufenster in Geschäft

Schreck am Morgen: Eine Frau ist am Samstag mit ihrem Auto in ein Schaufenster im emsländischen Haselünne gefahren. Die Autofahrerin wurde nach Angaben der Polizei leicht verletzt.