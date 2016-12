Unfälle

Autofahrerin bei Glätte tödlich verunglückt

Bei extremer Glätte ist eine Autofahrerin am Samstag bei Wolfsburg gegen einen Lastwagen geprallt und an den Verletzungen gestorben. Die 69-Jährige war nach Polizeiangaben am Morgen auf der Bundesstraße B244 bei Groß Sisbeck mit ihrem Wagen ins Rutschen gekommen.