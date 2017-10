Unfälle

Autofahrer wird bei Unfall auf der A2 schwer verletzt

Ein Autofahrer ist bei einem Unfall auf der Autobahn 2 in Richtung Hannover schwerst verletzt worden. Der Mann fuhr am Montag mit seinem Auto auf dem Mittelstreifen, als er bei Alleringersleben (Landkreis Börde) ins Schleudern kam, wie die Polizei am Montag mitteilte.