Unfälle

Autofahrer weicht Reh aus: Fünf Verletzte

Bei einem Autounfall in Heede (Landkreis Emsland) sind fünf Menschen verletzt worden, drei von ihnen schwer. Ein 40-Jähriger war in der Nacht zum Freitag mit seinem Auto einem Reh ausgewichen und krachte dabei in einen Wagen, der ihn gerade überholen wollte, wie ein Polizeisprecher berichtete.