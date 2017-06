Unfälle

Autofahrer übersieht Stauende auf A30: Drei Verletzte

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn A30 sind am Freitag drei Menschen verletzt worden. Ein 42 Jahre alter Autofahrer habe in der Gemeinde Salzbergen das Ende eines Staus vor einer Baustelle übersehen, sagte ein Polizeisprecher in Lingen.