Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. © Patrick Pleul/Archiv

Unfälle

Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Lastwagen in Braunschweig sind zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 39-jährige Autofahrer an einer Kreuzung mit ausgeschalteter Ampelanlage den vorfahrtsberechtigten Lastwagen übersehen.

Braunschweig. Der 39-Jährige wurde bei dem Unfall am Dienstagmorgen im Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Sein 29-jähriger Beifahrer konnte das Auto aus eigener Kraft verlassen und wurde leicht verletzt in eine Klinik gebracht. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Während der Bergungsarbeiten war die Straße gesperrt.

dpa