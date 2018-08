Melle

Nach Polizeiangaben war das Unfallopfer mit zwei weiteren Männern in Melle auf einer Straße am rechten Straßenrand unterwegs. Der entgegenkommende, 27 Jahre alte Autofahrer übersah die Gruppe und erfasste den 28-Jährigen mit seinem Fahrzeug. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

dpa