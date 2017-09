Ein Regionalzug fährt hinter der Schranke. © Karl-Josef Hildenbrand/Archiv

Unfälle

Autofahrer stößt mit Lokomotive zusammen

An einem unbeschrankten Bahnübergang in der Nähe von Lachendorf (Kreis Celle) ist ein Auto mit einer Lokomotive zusammengestoßen. Der 57 Jahre alte Fahrer des Pkw habe offensichtlich das rote Blinklicht übersehen, teilte die Polizei am Freitag mit.