Unfälle

Bei einem schweren Unfall in der Nähe von Hannover stoßen zwei Autos frontal zusammen. Ein Mann stirbt, ein weiterer und ein Kind werden verletzt.

Hannover. Bei einem Frontalzusammenstoß auf der B65 bei Bantorf (Region Hannover) ist am Samstag ein Mann getötet worden. Der 43-Jährige war zuvor mit seinem Wagen aus zunächst nicht bekannten Gründen in den Gegenverkehr geraten, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Der Fahrer wurde in dem Wrack eingeklemmt und starb noch am Unfallort. Sein Wagen war durch die Wucht der Kollision in den Straßengraben geschleudert worden.

Der 41 Jahre alte Fahrer des anderen Autos und sein ebenfalls im Wagen sitzender 9 Jahre alter Sohn wurden nur leicht verletzt. Die Unfallursache war zunächst nicht bekannt. Ein Rettungswagen brachte die beiden zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Nach dem Unfall wurde die B65 voll gesperrt.

