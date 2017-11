Unfälle

Ein 55 Jahre alter Autofahrer ist im Landkreis Hameln-Pyrmont gegen eine Kirchmauer geprallt - und gestorben. Die Ermittler gehen davon aus, dass gesundheitliche Probleme die Ursache für den Unfall waren.

Großenwieden. Der Mann sei vermutlich schon vor dem Aufprall bewusstlos hinter dem Steuer zusammengesunken, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der 55-Jährige kam am späten Montagabend in der Ortschaft Großenwieden von der Fahrbahn ab. Obwohl Anwohner schnell zu Hilfe eilten, kam für den Mann aus dem benachbarten Hessisch Oldendorf jede Hilfe zu spät. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

dpa