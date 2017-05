Unfälle

Ein Autofahrer ist in Bissendorf bei Osnabrück gegen eine Brücke geprallt und tödlich verunglückt. Wie die Polizei Osnabrück mitteilte, kam der Fahrer im Gemeindeteil Ellerbeck in einer langgezogenen Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab.

Bissendorf. Sein Wagen raste in einen Graben, wo er mit der Brücke zusammenstieß. Der Fahrer starb noch am Unfallort. Laut Polizei war niemand anderes an dem Unfall beteiligt. Die genaue Ursache wird noch ermittelt. Für den Einsatz der Rettungskräfte wurde die Fahrbahn am Nachmittag in beide Richtungen gesperrt.

dpa