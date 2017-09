Unfälle

Autofahrer prallt gegen Ampel: lebensgefährlich verletzt

Ein 44 Jahre alter Autofahrer ist in der Nacht zum Freitag gegen eine Ampel gefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann kam auf der Bundesstraße 1 bei Cremlingen (Kreis Wolfenbüttel) in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, wie die Polizei am Freitag mitteilte.