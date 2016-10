Unfälle

Autofahrer im Kreis Osnabrück schwer verletzt

Ein 65 Jahre alter Mann ist in Bissendorf im Kreis Osnabrück mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und hat sich dabei schwer verletzt. Der Wagen war nach Angaben der Polizei am Dienstag in einer Kurve von der Straße abgekommen, hatte sich gedreht und war anschließend gegen den Baum gefahren.